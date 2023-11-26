ملخص فوز مانشستر يونايتد على إيفرتون 3-0 (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 22:19

11/26/2023 10:19:23 PM ملخص فوز مانشستر يونايتد على إيفرتون 3-0 (الدوري الإنجليزي)
مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي
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