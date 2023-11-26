خرافي.. هدف ريال سوسيداد الثاني ضد إشبيلية - عمر صادق (الدوري الإسباني)
الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 19:05
هدف خرافي من عمر صادق في شباك إشبيلية #الدوري_الاسباني #ريال_سوسيداد_اشبيلية pic.twitter.com/EgBb721x6M— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2023
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