هدف توتنام الأول ضد أستون فيلا - جيوفاني لو سيلسو (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 17:36
GOAL!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 26, 2023
Giovani Lo Celso marks his first Tottenham start in the Premier League in TWO YEARS by opening the scoring!#beINPL #TOTAVL #THFC pic.twitter.com/28KsRT1jsD
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