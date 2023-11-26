هدف صنداونز الثالث أمام نواذيبو - جاستون سيرينو (دوري أبطال إفريقيا)
الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 17:30
⚽️ 𝔾𝕆𝔸𝕃 ⚽️— SABC Sport (@SABC_Sport) November 26, 2023
An outstanding freekick by Gastón Sirino!
𝐌𝐚𝐦𝐞𝐥𝐨𝐝𝐢 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐨𝐰𝐧𝐬 3⃣➖0⃣ 𝐅𝐂 𝐍𝐨𝐮𝐚𝐝𝐡𝐢𝐛𝐨𝐮
🚨 LIVE
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