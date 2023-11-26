بعد خطأ فادح.. هدف فوز جوانينج على الوداد 1-0 (دوري أبطال إفريقيا)
الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 17:27
الوداد المغربي يتعثر أمام غالاكسي البوتسواني بهدف دون رد#دوري_أبطال_أفريقيا #الوداد #غالاكسي pic.twitter.com/RHOXTTJHRf— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2023
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