المؤتمر الصحفي لـ مارسيل كولر بعد الفوز على ميدياما
الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 00:24
نرشح لكم
هدف الأهلي الثالث ضد ميدياما - صلاح محسن (دوري أبطال إفريقيا) هدف بلوزداد الثاني ضد يانج أفريكانز - عبد الرحمن مزياني (دوري أبطال إفريقيا) بظهور صلاح الدين.. تيفو جماهير شباب بلوزداد قبل لقاء يانج أفريكانز دعما لفلسطين هدف بلوزداد الأول ضد يانج أفريكانز - عبد الرؤوف بن غيث (دوري أبطال إفريقيا) هدف فوز بيراميدز أمام مازيمبي - فاخري لاكاي (دوري أبطال إفريقيا) هدف المغرب الأول ضد مصر - ياسر سباري (بطولة شمال إفريقيا للشباب) هدفا فوز منتخب مصر على سيراليون 0/2 (تصفيات كأس العالم) هدف الجزائر الثاني ضد موزمبيق - رامز زروقي (تصفيات كأس العالم 2026)