صناعة صلاح.. هدف ليفربول الأول ضد مانشستر سيتي - أرنولد (الدوري الإنجليزي)
السبت، 25 نوفمبر 2023 - 16:16
ليفربول يدرك التعادل عن طريق أرنولد #الدوري_الانجليزي #مانشستر_سيتي_ليفربول pic.twitter.com/FVG7D6Egnl— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2023
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