هدف إرلينج هالاند مع مانشستر سيتي ضد ليفربول (الدوري الإنجليزي)
السبت، 25 نوفمبر 2023 - 15:08
هالاند لا يتوقف عن التهديف 🔥#الدوري_الانجليزي #مانشستر_سيتي_ليفربول pic.twitter.com/0yqmYgwgN6— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2023
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