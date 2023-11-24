هدف بلوزداد الثاني ضد يانج أفريكانز - عبد الرحمن مزياني (دوري أبطال إفريقيا)

بظهور صلاح الدين.. تيفو جماهير شباب بلوزداد قبل لقاء يانج أفريكانز دعما لفلسطين

هدف بلوزداد الأول ضد يانج أفريكانز - عبد الرؤوف بن غيث (دوري أبطال إفريقيا)