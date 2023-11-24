هدف بلوزداد الأول ضد يانج أفريكانز - عبد الرؤوف بن غيث (دوري أبطال إفريقيا)
الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 22:02
⚽️🔥 عبد الرؤوف بن غيت يفتتح التسجيل لشباب بلوزداد#دوري_أبطال_أفريقيا#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/zVqLFtxHKX— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2023
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