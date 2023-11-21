هدف المغرب الأول ضد مصر - ياسر سباري (بطولة شمال إفريقيا للشباب)
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 15:25
جووووووول⚽💥.. ياسر سباري يسجل الهدف الأول لمنتخب المغرب في مرمى منتخب مصر— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 21, 2023
(مصر 0- 1 المغرب)#ONTime_Sports pic.twitter.com/yFSUgt7L4b
نرشح لكم
هدفا فوز منتخب مصر على سيراليون 0/2 (تصفيات كأس العالم) هدف الجزائر الثاني ضد موزمبيق - رامز زروقي (تصفيات كأس العالم 2026) هدف الجزائر الأول ضد موزمبيق - فارس شايبي (تصفيات كأس العالم 2026) هدف بيرسي تاو مع جنوب إفريقيا ضد بنين (تصفيات كأس العالم 2026) أهداف فوز تونس على ساوتومي 4/0 (تصفيات كأس العالم) أهداف فوز الجزائر على الصومال 1/3 (تصفيات كأس العالم) هدفا تعادل السودان مع توجو 1/1 (تصفيات كأس العالم) أهداف فوز مصر على جيبوتي 0/6 (تصفيات كأس العالم)