هدف الجزائر الأول ضد موزمبيق - فارس شايبي (تصفيات كأس العالم 2026)
الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 16:48
فارس شايبي يفتتح التسجيل لمنتخب الجزائر ⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 19, 2023
#موزمبيق_الجزائر
#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/hFaGvPzS6G
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