هدف بيرسي تاو مع جنوب إفريقيا ضد بنين (تصفيات كأس العالم 2026)
السبت، 18 نوفمبر 2023 - 15:26
⚽️ 𝔾𝕆𝔸𝕃 ⚽️— SABC Sport (@SABC_Sport) November 18, 2023
Percy Tau got an opener for South Africa!
𝐁𝐚𝐟𝐚𝐧𝐚 𝐁𝐚𝐟𝐚𝐧𝐚 🇿🇦 1⃣➖0⃣ 🇧🇯 𝐁𝐞𝐧𝐢𝐧
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