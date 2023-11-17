أهداف فوز تونس على ساوتومي 4/0 (تصفيات كأس العالم)
الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 23:20
🔚 منتخب تونس يقسو على ساوتومي برباعية نظيفة ⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 17, 2023
شاهد الأهداف⬇️
#تونس_ساوتومي
#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/JRGV9taKYr
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