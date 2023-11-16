هدفا تعادل السودان مع توجو 1/1 (تصفيات كأس العالم)
الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 21:13
هدف في كل شبكة ⚽#السودان_توغو يتعادلان في مستهل مشوارهما بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026🫱🏻🫲🏻#تصفيات_أفريقيا | SSC# pic.twitter.com/4OPaV9gzrA— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023
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