هدفا تعادل السودان مع توجو 1/1 (تصفيات كأس العالم)

هدف في كل شبكة ⚽#السودان_توغو يتعادلان في مستهل مشوارهما بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026🫱🏻‍🫲🏻#تصفيات_أفريقيا | SSC# pic.twitter.com/4OPaV9gzrA