هدف مصر السادس ضد جيبوتي - تريزيجيه (تصفيات كأس العالم)
الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 20:01
محمود ترييزيجيه يسجل سادس الأهداف للمنتخب المصري 🔥⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023
مصر 6 × 0 جيبوتي#مصر_جيبوتي#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/dneEWvIQLa
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