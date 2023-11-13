يد - عمر كاستيلو: سنعود لكأس العالم للأندية في الموسم المقبل

هدف فوز بنفيكا القاتل على سبورتنج لشبونة - كاسبر تانجشتيت (الدوري البرتغالي)

هدف تعادل بنفيكا ضد سبورتنج لشبونة - جواو نيفيز (الدوري البرتغالي)

هدف سبورتنج لشبونة الأول ضد بنفيكا - فيكتور جيوكيريس (الدوري البرتغالي)

هدف إنتر ميلان الأول الرائع من منتصف الملعب ضد فروزينوني - فيديريكو ديماركو (الدوري الإيطالي)