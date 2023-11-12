هدف مانشستر سيتي الثالث في تشيلسي - هالاند (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 19:48
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 12, 2023
Man City take the lead just 90 seconds after the restart! Erling Haaland slides home to put City 3-2 up. What a contest!#beINPL #CHEMCI pic.twitter.com/8oS5ethvR1
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