هدف مانشستر سيتي الثاني في تشيلسي - أكانجي (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 19:47
أكانجي -الهداف- يسجل للمباراة الثانية على التوالي في البريميرليج ✌️pic.twitter.com/y5ukI7r7MY https://t.co/myZ8FeGOcO— FilGoal (@FilGoal) November 12, 2023
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