هدف تشيلسي الأول في مانشستر سيتي - تياجو سيلفا (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 19:06
⚽️🔥 تياغو سيلفا يعادل النتيجة لتشلسي من رأسية رائعة#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #تشيلسي_مانشستر_سيتي#PremierLeague pic.twitter.com/9Cwt4v94B1— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2023
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