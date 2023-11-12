هدف صنداونز الأول ضد الوداد - بيتر تشالويلي (الدوري الإفريقي)
الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 16:10
صنداونز يتقدم بالهدف الأول..#أبوظبي_الرياضية 1#صنداونز_الوداد#دوري_كرة_القدم_الأفريقي pic.twitter.com/j0nupvzViT— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 12, 2023
نرشح لكم
هدف صنداونز الثاني ضد الوداد - أوبري موديبا (الدوري الإفريقي) أهداف فوز الوداد على صنداونز 2-1 (نهائي الدوري الإفريقي) لاعبو الأهلي يطالبون بركلة جزاء في الوقت الضائع أمام صنداونز كهربا يهدر للمرة الثالثة أمام صنداونز (الدوري الإفريقي) العارضة والدفاع يمنعان فرصتين خطيرتين على الأهلي أمام صنداونز فرصة لا تضيع كل يوم! هدف محقق يهدره كهربا أمام صنداونز (الدوري الإفريقي) ركلة جزاء الأهلي المهدرة أمام صنداونز - علي معلول (الدوري الإفريقي) هدف الترجي الأول أمام الوداد - رودريجو سيلفا (الدوري الإفريقي)