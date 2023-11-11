ملخص فوز أرسنال على بيرنلي 3-1 (الدوري الإنجليزي)

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 20:48

11/11/2023 8:48:09 PM ملخص فوز أرسنال على بيرنلي 3-1 (الدوري الإنجليزي)
ملخص فوز أرسنال على بيرنلي 3-1 (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدف فوز مانشستر يونايتد على لوتون تاون 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ولفرهامبتون القاتل على توتنام 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز تشيلسي على توتنام 4-1 (الدوري الإنجليزي) هدف توتنام الأول ضد تشيلسي - ديان كولوسيفسكي (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل ليفربول مع لوتون تاون (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول في لوتون تاون - لويس دياز (الدوري الإنجليزي) هدف لوتون تاون في ليفربول - تشونج (الدوري الإنجليزي) هدف نيوكاسل يونايتد الأول أمام أرسنال - أنتوني جوردون (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) فالنسيا.. كارباخال يسجل 12 دقيقة | الدوري الإسباني
أرتيتا: سعيد بالطريقة التي سيطرنا بها أمام بيرنلي.. والتحكيم كان ممتازا 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بلحاج: كنا نريد الفوز على الأهلي.. ولولا زملائي ما سجلت 6 أهداف 27 دقيقة | الدوري المصري
هاتريك مبابي يعيد باريس سان جيرمان لصدارة الدوري بالفوز على ريمس 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يقلب تأخره لفوز على سوانزي ويحافظ على الصدارة ساعة | الكرة الأوروبية
Gaming - الإعلان عن جوائز Golden joy stick للألعاب الأفضل في 2023 ساعة | Gamers
تشكيل ريال مدريد - لونين في المرمى وتغييران في الدفاع ضد فالنسيا ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - كولر لم يحضر مؤتمر مباراة الجونة ويسافر سويسرا لقضاء إجازته ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه 4 الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع