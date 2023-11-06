هدف توتنام الأول ضد تشيلسي - ديان كولوسيفسكي (الدوري الإنجليزي)
الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 22:20
توتنهام يفاجئ تشيلسي مبكراً في ديربي لندن #الدوري_الإنجليزي | #توتنهام_تشيلسي pic.twitter.com/aFNSGGlckX— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 6, 2023
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