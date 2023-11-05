أهداف فوز الوداد على صنداونز 2-1 (نهائي الدوري الإفريقي)

لاعبو الأهلي يطالبون بركلة جزاء في الوقت الضائع أمام صنداونز

العارضة والدفاع يمنعان فرصتين خطيرتين على الأهلي أمام صنداونز

فرصة لا تضيع كل يوم! هدف محقق يهدره كهربا أمام صنداونز (الدوري الإفريقي)