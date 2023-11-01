لاعبو الأهلي يطالبون بركلة جزاء في الوقت الضائع أمام صنداونز
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 22:15
لا تعليق 🤫🤫— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 1, 2023
حكم المباراة يرفض احتساب ركلة جزاء للأهلي بعد العودة للـ VAR ويلغي الركلة الحرة pic.twitter.com/UFtAKoM5N6
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