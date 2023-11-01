فرصة لا تضيع كل يوم! هدف محقق يهدره كهربا أمام صنداونز (الدوري الإفريقي)
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 20:28
غريبة عجيبة! شاهد هذه اللقطة وكيف كادت الكرة تدخل المرمى #الأهلي_صنداونز#الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم pic.twitter.com/PFbC4iJM8e— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 1, 2023
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