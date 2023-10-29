هدف مانشستر سيتي الثاني أمام مانشستر يونايتد - إيرلينج هالاند

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 18:49

10/29/2023 6:49:26 PM هدف مانشستر سيتي الثاني أمام مانشستر يونايتد - إيرلينج هالاند
مانشستر يونايتد مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي هالاند
نرشح لكم
هدف صلاح ضمن ملخص فوز ليفربول على نوتنينجهام 3-0 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول أمام مانشستر يونايتد - إيرلينج هالاند هدف ليفربول الثالث أمام نوتينجهام فوريست - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على شيفيلد 5-0 (الدوري الإنجليزي) هدف أرسنال الثالث ضد شيفيلد يونايتد - نيكيتاه (الدوري الإنجليزي) هدف أرسنال الأول ضد شيفيلد يونايتد - نيكيتاه (الدوري الإنجليزي) هدف برينتفورد الثاني في تشيلسي - بريان مبويمو (الدوري الإنجليزي) هدف برينتفورد الأول في تشيلسي - إيثان بينوك (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
مانشستر زرقاء من جديد.. هالاند يقود سيتي لحسم الدربي والفوز على يونايتد بثلاثية دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (0)-(0) روما.. باتريسيو ينقذ الذئاب 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0) (0) سيراميكا كليوباترا.. شعبان يتألق 37 دقيقة | الدوري المصري
مبابي 251 يقود باريس سان جيرمان لفوز صعب على بريست 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوتا: يجب دعم لويس دياز بعد اختطاف والده 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دياز يرصد 200 مليون بيزو مكافأة لمن يدل على إيجاد والده المختطف 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرموش يسجل هدفين في تعادل مثير ضد بوروسيا دورتموند 50 دقيقة | المحترفون
الخسارة الخامسة تواليا.. أياكس يخسر من إيندهوفن ويتذيل ترتيب الدوري الهولندي 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز" 4 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا