هدف مانشستر سيتي الأول أمام مانشستر يونايتد - إيرلينج هالاند
الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 18:04
هدف هالاند في شباك أونانا من علامة الجزاء 🎯pic.twitter.com/rusfFElDZV https://t.co/WS2QNVN4Eg— FilGoal (@FilGoal) October 29, 2023
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