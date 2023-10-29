هدف ليفربول الثالث أمام نوتينجهام فوريست - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 17:56
⚽️🔥 محمد صلاح يُسجل الهدف الثالث لليفربول بعد خطأ فادح من حارس نوتينغهام فورست#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربول_نوتنغهام #PremierLeague pic.twitter.com/cApB7oaTuL— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 29, 2023
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