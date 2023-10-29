الشناوي يتألق ويمنع هدفا محققا أمام صنداونز
الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 15:37
رأسية خطيرة يتصدى لها الشناوي🧤#صن_داونز_الاهلي #دوري_كرة_القدم_الأفريقي | #SSC pic.twitter.com/JIGOQT1uOu— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 29, 2023
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