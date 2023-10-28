هدف أرسنال الثالث ضد شيفيلد يونايتد - نيكيتاه (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز أرسنال على شيفيلد 5-0 (الدوري الإنجليزي)

هدف أرسنال الأول ضد شيفيلد يونايتد - نيكيتاه (الدوري الإنجليزي)

هدف برينتفورد الثاني في تشيلسي - بريان مبويمو (الدوري الإنجليزي)

هدف برينتفورد الأول في تشيلسي - إيثان بينوك (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز توتنام على كريستال بالاس 2-1 (الدوري الإنجليزي)

هدف توتنام الأول في فولام - هيونج مين سون (الدوري الإنجليزي)