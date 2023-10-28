هدف أرسنال الأول ضد شيفيلد يونايتد - نيكيتاه (الدوري الإنجليزي)
السبت، 28 أكتوبر 2023 - 16:36
نكيتياه يمنح التقدم لأرسنال#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#EPL pic.twitter.com/nJ8mY7LJYt— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 28, 2023
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