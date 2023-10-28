هدف برينتفورد الثاني في تشيلسي - بريان مبويمو (الدوري الإنجليزي)

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 15:43

10/28/2023 3:43:27 PM هدف برينتفورد الثاني في تشيلسي - بريان مبويمو (الدوري الإنجليزي)
برينتفورد تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
هدف برينتفورد الأول في تشيلسي - إيثان بينوك (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز توتنام على كريستال بالاس 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف توتنام الأول في فولام - هيونج مين سون (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز مانشستر يونايتد على شيفيلد 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل تشيلسي مع أرسنال 2-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على برايتون 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثاني في برايتون - إيرلنج هالاند (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول في مرمى برايتون - جوليان ألفاريز (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
مباشر كلاسيكو الأرض - برشلونة ضد ريال مدريد 3 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0) - (0) شيفيلد.. انطلاق المباراة 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر الشناوي: لا نفكر في مسألة اللعب الثالثة عصرا 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر في الدوري - الجونة(0) - (0) فاركو.. بداية المباراة 25 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر كولر: لم يكن هناك وقت لعلاج إهدار الفرص.. وهذا تغير في صنداونز 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
بيرسي تاو: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية.. والأدوار الحاسمة تختلف عن المجموعات 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشيلسي يعود للخسارة ويسقط على ملعبه ضد برينتفورد 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - ثنائي هجومي يقود فاركو.. وبلحاج أساسي لـ الجونة 39 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز" 4 لبيب: الخطيب أرسل لنا باقة ورد لتهنئة مجلس الزمالك الجديد.. وهذا أول قرار لنا