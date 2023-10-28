هدف برينتفورد الثاني في تشيلسي - بريان مبويمو (الدوري الإنجليزي)
السبت، 28 أكتوبر 2023 - 15:43
⚽️😲 اندفاع الحارس روبرت سانشيز نحو الهجوم يُكلف تشيلسي الهدف الثاني#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #تشلسي_برينتفورد#PremierLeague pic.twitter.com/45sacsPiS6— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 28, 2023
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