هدف إنبي الثاني ضد الزمالك - أحمد أمين قفة (الدوري المصري)
الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 20:56
جووووول .. التاني إنباوي— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 27, 2023
أحمد أمين أوفا يسجل من ركنية الهدف الثاني في شباك الزمالك🔥🔥 pic.twitter.com/zu40UZqt9h
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