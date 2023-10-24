هدف سيمبا الأول أمام الأهلي - ساديو كانوتيه
الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 18:42
⚽️سيمبا يباغت الأهلي ويسجل هدف السبق#الدوري_الإفريقي | #الأهلي_المصرى#AFL pic.twitter.com/Niahsr3VB2— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 24, 2023
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