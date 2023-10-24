فرصة الأهلي الضائعة أمام سيمبا - بيرسي تاو

كيف ضاعت هذه الفرصة! ⚠️



شاهد فرصة هدف محقق ضائعة من النادي الأهلي عن طريق بيرسي تاو 📽️#الأهلي_سيمبا#دوري_كرة_القدم_الأفريقي pic.twitter.com/6vQRD4c6bs