هدف ملغي لـ الأهلي أمام سيمبا - محمود كهربا
الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 17:36
هدف ملغى للنادي الأهلي بداعي التسلل 🏳️— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 24, 2023
هل تتفق مع القرار؟#الأهلي_سيمبا#دوري_كرة_القدم_الأفريقي pic.twitter.com/6062RYCR8R
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