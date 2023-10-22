أهداف فوز مانشستر يونايتد على شيفيلد 2-1 (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 14:56

10/22/2023 2:56:42 PM أهداف فوز مانشستر يونايتد على شيفيلد 2-1 (الدوري الإنجليزي)
مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي شيفيلد يونايتد
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