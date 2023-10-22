أهداف فوز مانشستر يونايتد على شيفيلد 2-1 (الدوري الإنجليزي)

ملخص تعادل تشيلسي مع أرسنال 2-2 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز مانشستر سيتي على برايتون 2-1 (الدوري الإنجليزي)

هدف مانشستر سيتي الثاني في برايتون - إيرلنج هالاند (الدوري الإنجليزي)

هدف مانشستر سيتي الأول في مرمى برايتون - جوليان ألفاريز (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز ليفربول على إيفرتون 2-0 (الدوري الإنجليزي)

هدف صلاح الثاني مع ليفربول ضد إيفرتون (الدوري الإنجليزي)

هدف صلاح الأول مع ليفربول ضد إيفرتون (الدوري الإنجليزي)