ملخص فوز ليفربول على إيفرتون 2-0 (الدوري الإنجليزي)

هدف مانشستر سيتي الثاني في برايتون - إيرلنج هالاند (الدوري الإنجليزي)

هدف مانشستر سيتي الأول في مرمى برايتون - جوليان ألفاريز (الدوري الإنجليزي)

هدف صلاح الثاني مع ليفربول ضد إيفرتون (الدوري الإنجليزي)

هدف صلاح الأول مع ليفربول ضد إيفرتون (الدوري الإنجليزي)