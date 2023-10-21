هدف صلاح الأول مع ليفربول ضد إيفرتون (الدوري الإنجليزي)
السبت، 21 أكتوبر 2023 - 16:18
⚽️🥅 محمد صلاح يفتتح التسجيل لليفربول من ركلة جزاء#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربول_إيفرتون#PremierLeague pic.twitter.com/lwWf56h4xs— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2023
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