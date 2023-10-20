هدف الأهلي الثاني أمام سيمبا - كهربا
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 19:43
الرد السريع 🔥— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 20, 2023
كهربا يُعيد الأهلي من جديد ويسجل الهدف الثاني ⚽#سيمبا_الاهلي #دوري_كرة_القدم_الأفريقي | #SSC pic.twitter.com/1Yq99hJcFv
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