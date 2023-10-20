هدف سيمبا الثاني أمام الأهلي - ساديو كانوتيه
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 19:39
من ركلة ركنية!.. هدف ثاني لسيمبا في شباك الأهلي pic.twitter.com/RkgC5JlxRV— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 20, 2023
نرشح لكم
أهداف تعادل سيمبا مع الأهلي 2/2 (الدوري الإفريقي) هدف الأهلي الثاني أمام سيمبا - كهربا هدف تعادل سيمبا أمام الأهلي - دينيس كيبو هدف الأهلي الأول أمام سيمبا - رضا سليم (الدوري الإفريقي) حارس سيمبا يتألق أمام رأسية كهربا أسهل فرص الأهلي الضائعة أمام سيمبا - كهربا فرصة الأهلي الضائعة أمام سيمبا - بيرسي تاو فرصة الأهلي الضائعة أمام سيمبا - كهربا