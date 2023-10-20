هدف تعادل سيمبا أمام الأهلي - دينيس كيبو
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 19:27
هدف التعادل لفريق سيمبا التنزاني في شباك الأهلي #في_إفريقيا pic.twitter.com/A2eNBc7lRO https://t.co/aPnZlUxIDu— FilGoal (@FilGoal) October 20, 2023
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