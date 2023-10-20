هدف الأهلي الأول أمام سيمبا - رضا سليم (الدوري الإفريقي)
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 19:01
رضا سليم يحرز الهدف الأول للأهلي🦅 في شباك سيمبا.. واحتفال خاص من اللاعبين دعما لفلسطين❤️ pic.twitter.com/5T3gKv4s85— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 20, 2023
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