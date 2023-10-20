حارس سيمبا يتألق أمام رأسية كهربا
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 18:48
خاتورو يتصدى لرأسية كهربا 🧤🥅#سيمبا_الاهلي #دوري_كرة_القدم_الأفريقي | #SSC pic.twitter.com/Y27jaHxZhc— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 20, 2023
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