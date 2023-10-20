فرصة الأهلي الضائعة أمام سيمبا - بيرسي تاو
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 18:28
بيرسي تاو يهدر فرصة التقدم #سيمبا_الأهلي #الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/d6E0IOOhdM— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 20, 2023
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