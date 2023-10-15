هدف فوز إسبانيا على النرويج (تصفيات يورو 2024)
الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 23:52
المنتخب الإسباني يسجل الهدف الأول في شباك النرويج#تصفيات_أمم_أوروبا #اسبانيا_النرويج #EuroQualifiers pic.twitter.com/BaOMIW68Lf— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 15, 2023
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