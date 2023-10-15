هدف فوز إسبانيا على النرويج (تصفيات يورو 2024)

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 23:52

10/15/2023 11:52:40 PM هدف فوز إسبانيا على النرويج (تصفيات يورو 2024)
إسبانيا
نرشح لكم
انتخابات الزمالك - شريف إسلام يكشف برنامجه وحلول بعض ملفات انتخابات الزمالك - فاروق جعفر يرد على دعم مرتضى.. وتقسيط غرامة كهربا هدف فوز مصر على زامبيا 0/1 - حمدي فتحي (مباراة ودية) الفرصة الأخطر لـ تريزيجيه تضرب العارضة - مصر × زامبيا محاولة أخرى خطيرة من تريزيجيه - مصر × زامبيا رأسية خطيرة من مصطفى محمد - مصر × زامبيا تسديدة خطيرة من تريزيجيه - مصر × زامبيا الشناوي ينقذ الفرصة الأخطر - مصر × زامبيا
أخر الأخبار
رئيس بلدية المحلة: مبادلة أكيم مقابل سامسون مع الزمالك؟ "خليه قاعد أحسن" 5 ساعة | الدوري المصري
خالد جلال: هذه ميزة فاركو.. وحقيقة انتظار الزمالك 5 ساعة | الدوري المصري
رئيس الهلال الأحمر المصري يؤكد انفراد في الجول: تبرع صلاح لـ فلسطين ليس غريبا 5 ساعة | منتخب مصر
مران منتخب مصر - ظهور حجازي في ختام الاستعداد لمواجهة الجزائر 5 ساعة | الكرة المصرية
تصفيات يورو 2024 - تركيا رابع المتأهلين.. وصراع مشتعل بين ويلز وكرواتيا على البطاقة الثانية 6 ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات يورو 2024 - إسبانيا وأسكتلندا إلى البطولة.. وفرصة أخرى لرفاق هالاند 6 ساعة | الكرة الأوروبية
تهديد بالرحيل وتغيير رد فعل الاتحاد الإنجليزي.. أبرز مواقف اللاعبين في الدفاع عن فلسطين 6 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - إصابة دودو في الركبة خلال مواجهة نيم بالدوري الفرنسي 6 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 2 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 3 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة 4 أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة