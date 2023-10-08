هدف برشلونة الأول ضد غرناطة - لامين جمال (الدوري الإسباني)
الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 23:44
⚽️🥅 لامين جمال يُسجل أول أهدافه مع برشلونة ويقلص الفارق أمام غرناطة#الدوري_الاسباني | #غرناطة_برشلونة #LaLiga pic.twitter.com/FUaYGTzE4U— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 8, 2023
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