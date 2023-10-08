ملخص فوز أرسنال على مانشستر سيتي 1-0 (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 21:51

10/8/2023 9:51:17 PM ملخص فوز أرسنال على مانشستر سيتي 1-0 (الدوري الإنجليزي)
أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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