هدف فوز توتنام على لوتون تاون 1-0 (الدوري الإنجليزي)
السبت، 07 أكتوبر 2023 - 17:17
ماديسون يراوغ بمهارة ويمرر كرة جميلة لميكي فان دي فين ليسجل هدف التقدم لتوتنهام#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #توتنهام_لوتون_تاون pic.twitter.com/JgjizCTRIG— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 7, 2023
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